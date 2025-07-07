В Украине массово подорожали однокомнатные квартиры: какие теперь цены в разных регионах
В большинстве крупных украинских городов владельцы повысили цены на однокомнатные квартиры. Наибольший рост наблюдается в Ровно, где стоимость такого жилья за последние полгода поднялась на 17%, до 50 000 долларов.
Согласно данным одного из ведущих профильных порталов, цены на квартиры повысились в пределах 1-17%. Кроме Ровно, значительное подорожание также произошло в Одессе и Харькове, где цены выросли на 14%. Об этом пишет UAportal со ссылкой на OBOZ.UA.
В Сумах и Днепре цены выросли на 10%. Также, в других городах:
- Киеве – на 8%.
- Черкассах – на 7%.
- Чернигову – на 6%.
- Житомире, Ужгороде – на 5%.
- Ивано-Франковске – на 4%.
- Тернополе, Полтаве – на 3%.
- Хмельницком – на 2%.
- Львове – на 1%.
Цены снизились только в двух городах. В частности:
- Запорожье – на 3%.
- Николаеве – на 2%.
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Какая сейчас цена на однокомнатные квартиры в Украине
В целом на вторичном рынке однокомнатные квартиры в Украине продаются по ценам от 16 000 до 65 000 долларов. Наименьшие цены наблюдаются в Херсоне, где средняя стоимость составляет 16 000 долларов. Среди наиболее дорогих городов также:
- Запорожье – 17 000 долларов.
- Николаев – 20 000 долларов.
- Суммы – 22 000 долларов.
- Харьков – 22 500 долларов.
В Киеве самые высокие цены – в среднем 65 000 долларов, а также:
- Во Львове – 64 900 долларов.
- В Ужгороде – 62 800 долларов.
- Черновцах – 52 900 долларов.
- Ровно – 50 000 долларов.
Раньше мы рассказывали, почему украинцам становится труднее продать квартиры.
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