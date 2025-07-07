В Украине массово подорожали однокомнатные квартиры: какие теперь цены в разных регионах

В большинстве крупных украинских городов владельцы повысили цены на однокомнатные квартиры. Наибольший рост наблюдается в Ровно, где стоимость такого жилья за последние полгода поднялась на 17%, до 50 000 долларов.

Согласно данным одного из ведущих профильных порталов, цены на квартиры повысились в пределах 1-17%. Кроме Ровно, значительное подорожание также произошло в Одессе и Харькове, где цены выросли на 14%. Об этом пишет UAportal со ссылкой на OBOZ.UA.

В Сумах и Днепре цены выросли на 10%. Также, в других городах:

Киеве – на 8%.

Черкассах – на 7%.

Чернигову – на 6%.

Житомире, Ужгороде – на 5%.

Ивано-Франковске – на 4%.

Тернополе, Полтаве – на 3%.

Хмельницком – на 2%.

Львове – на 1%.

Цены снизились только в двух городах. В частности:

Запорожье – на 3%.

Николаеве – на 2%.

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Какая сейчас цена на однокомнатные квартиры в Украине

В Украине массово подорожали однокомнатные квартиры: какие теперь цены в разных регионах. Источник: lun.ua В Украине массово подорожали однокомнатные квартиры: какие теперь цены в разных регионах. Источник: lun.ua

В целом на вторичном рынке однокомнатные квартиры в Украине продаются по ценам от 16 000 до 65 000 долларов. Наименьшие цены наблюдаются в Херсоне, где средняя стоимость составляет 16 000 долларов. Среди наиболее дорогих городов также:

Запорожье – 17 000 долларов.

Николаев – 20 000 долларов.

Суммы – 22 000 долларов.

Харьков – 22 500 долларов.

В Киеве самые высокие цены – в среднем 65 000 долларов, а также:

Во Львове – 64 900 долларов.

В Ужгороде – 62 800 долларов.

Черновцах – 52 900 долларов.

Ровно – 50 000 долларов.

Раньше мы рассказывали, почему украинцам становится труднее продать квартиры.

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