В Украине может возникнуть дефицит популярного фрукта и его значительное подорожание: названы причины

Вследствие климатического кризиса к 2080 году могут исчезнуть около 66% банановых плантаций в Латинской Америке. Это может вызвать дефицит бананов в Украине и существенный рост их стоимости. Прогнозируется, что уже в ближайшие годы бананы из недорогого фрукта могут стать сезонной роскошью.

Как сообщает The Guardian, нехватка бананов связана с климатическим кризисом, который серьезно влияет на выращивание этого фрукта в основных странах-экспортерах. Согласно новому отчету британской организации Christian Aid, к 2080 году почти две трети территорий в Латинской Америке и Карибском регионе, где сейчас выращивают львиную долю бананов, могут стать непригодными для их культивирования.

Речь идет не только об отдаленной перспективе – уже сейчас наблюдается снижение урожайности, распространение вредителей и болезней, что усложняет ситуацию.

"Изменение климата убивает наш урожай. Это означает, что нет дохода, потому что мы ничего не можем продать. Моя плантация погибает. Следовательно, происходит смерть", – говорит 53-летняя Аурелия Поп Хо, фермер из Гватемалы.

Читайте также: Стоимость огурцов в Украине резко изменилась: сколько теперь стоит килограмм

Главными поставщиками бананов в Украину, особенно в зимние месяцы, остаются Колумбия, Коста-Рика и Гватемала. В 2023-2024 годах в страну было завезено более 200 тысяч тонн бананов, большинство из которых – сорта Кавендиш, доминирующего на мировом рынке. Однако именно этот сорт является одним из наиболее уязвимых к изменениям климата, поскольку требует стабильной температуры в пределах 15-35°C, достаточного уровня влаги и защиты от грибковых заболеваний.

Погодные аномалии – частые ураганы, засухи или затопления - ослабляют растения: они теряют листья, а следовательно и способность к фотосинтезу, что делает их уязвимыми к инфекциям. Особенно опасные болезни – черная сигатока, которая сокращает фотосинтетическую активность до 80%, и грибок Fusarium TR4, который поражает корневую систему и способен уничтожить всю плантацию за несколько недель.

Учитывая это, в Украине уже в ближайшем будущем можно ожидать роста цен на бананы, в частности зимой, когда альтернатив импорту фактически нет. Некоторые розничные сети уже сообщают о колебаниях стоимости, вызванных задержками поставок и уменьшением объемов импорта.

Если нынешние климатические тенденции сохранятся, бананы могут перестать быть доступным фруктом и превратиться в сезонный деликатес. Организация Christian Aid обращается к развитым странам с призывом взять ответственность: отказаться от использования ископаемого топлива и оказать финансовую поддержку фермерам в регионах, которые больше всего пострадали от изменений климата, несмотря на то, что они меньше всего способствовали его углублению.

Напомним, в украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!