В Украине ощутимо подешевел популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

В Украине фиксируется существенное снижение стоимости белокочанной капусты. На рынке растет объем предложения, поскольку аграрии, которые ранее откладывали продажу в надежде на повышение цен, вынуждены реализовывать продукцию. Основной причиной этого стало резкое ухудшение качества капусты в местах хранения, что побудило производителей активнее ее продавать.

Как сообщает издание EastFruit, рост объема предложения белокочанной капусты уже привел к снижению цен в этом сегменте. Если еще с середины января фермеры постепенно повышали стоимость этого овоща, то сейчас большинство производителей вынуждены снижать цены. Так, сейчас белокочанная капуста продается по 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время аграрии, которые имеют в хранилищах качественную продукцию, не спешат с ее реализацией, поскольку убеждены, что спрос на капусту вырастет ближе к концу текущего месяца.

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Несмотря на удешевление, сейчас белокочанная капуста в Украине продается в среднем в 4,5 раза дороже, чем в тот же период прошлого года.

Стоимость белокочанной капусты в супермаркетах

В Ашане цена за килограмм белокочанной капусты составляет 44,8 грн.

В Сильпо этот овощ продается по 49,4 грн/кг.

В АТБ стоимость белокочанной капусты составляет 44,89 грн за килограмм.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко обвалились цены на популярный фрукт.

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