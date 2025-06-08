В Украине ощутимо выросли цены на популярный продукт: сколько теперь стоит

Цена на картофель, который остается ключевым продуктом в рационе украинцев, продолжает расти. Стоимость овоща нового урожая 2024 года поднялась уже на 13% по сравнению с прошлой неделей. Такая динамика является ожидаемой, ведь на рынке постепенно появляется молодой картофель.

Как сообщает EastFruit, участники рынка объясняют повышение цен на овощ уменьшением объемов предложения "старого" урожая на украинском рынке. Об этом пишет OBOZ.UA.

В связи с этим украинские аграрии подняли стоимость прошлогоднего картофеля до 18-28 грн за килограмм. Это примерно на 13% выше, чем в конце прошлой недели, и на 24% больше, чем в начале июня 2024 года.

"Очередное подорожание в сегменте прошлогоднего картофеля эксперты проекта объясняют фактическим завершением сезона реализации данной продукции на украинском рынке. При этом, несмотря на подорожание прошлогоднего картофеля, спрос в этом сегменте остается на достаточно высоком уровне", – отмечают аналитики.

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Сколько стоит картофель в супермаркетах Украины.

По данным "Минфина", в основных торговых сетях страны картофель прошлогоднего урожая реализуется в среднем по 36,97 грн за килограмм. Согласно аналитическим данным OBOZ.UA, в супермаркетах цены на овощ составляют:

Metro – 30,90 грн/кг;

АТБ – 29,89 грн/кг;

МегаМаркет – 43,80 грн/кг;

Varus – 29.90 грн/кг;

Auchan – 36,20 грн/кг.

Ранее мы говорили, что в Украине подорожает ключевой продукт питания.

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