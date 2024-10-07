В Украине острая нехватка специалистов в высокооплачиваемой сфере: что вызвало дефицит кадров

В некоторых транспортно-логистических компаниях Украины нехватка водителей достигает 50%. Хотя ведется работа над вовлечением женщин в эту сферу, полностью закрыть все вакансии пока не удается.

На рынке водителей-международников немало высокооплачиваемых вакансий – некоторые компании готовы платить до 110 000 грн. О проблеме нехватки кадров сообщил Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры в комментарии Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в транспортно-логистической сфере Украины нехватка водителей составляет около 25% общей потребности, а в городской сфере пассажирских перевозок дефицит достигает 30%.

Читайте также: Работников в Украине будут чаще увольнять, чем будут нанимать: кто рискует остаться без работы

"25% (нехватка водителей фур. – Ред.) – это предварительные данные, полученные от перевозчиков и логистических компаний. В некоторых компаниях этот показатель превышает 50%, что связано с мобилизацией. Всего не хватает около 30 тысяч водителей грузового транспорта", – отметил Сергей Деркач.

Он также подчеркнул, что в сфере общественного пассажирского транспорта дефицит составляет около 30%, то есть около 6 тысяч водителей из необходимых 14 тысяч.

Деркач также признал, что целью проекта по обучению женщин-водителей фур не является полное заполнение всех вакансий, поскольку это "глобально не решит проблему".

"Проект призван изменить отношение работодателей к женщинам за рулем грузовиков. Он должен показать, что это реально и может стать одним из путей выхода из кадрового дефицита", – пояснил замминистра.

Раньше мы рассказывали, в какой сфере найти работников становится практически невозможно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!