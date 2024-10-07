В Україні гострий брак фахівців у високооплачуваній сфері: що викликало дефіцит кадрів

У деяких транспортно-логістичних компаніях України нестача водіїв сягає 50%. Хоча ведеться робота над залученням жінок до цієї сфери, повністю закрити всі вакансії поки що не вдається.

На ринку водіїв-міжнародників є чимало високооплачуваних вакансій – деякі компанії готові платити до 110 000 грн. Про проблему нестачі кадрів повідомив Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури в коментарі Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що у транспортно-логістичній сфері України нестача водіїв становить близько 25% від загальної потреби, а в міській сфері пасажирських перевезень дефіцит сягає 30%.

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"25% (нестача водіїв фур. – Ред.) – це попередні дані, отримані від перевізників і логістичних компаній. У деяких компаніях цей показник перевищує 50%, що пов'язано з мобілізацією. Всього не вистачає близько 30 тисяч водіїв вантажного транспорту", – зазначив Сергій Деркач.

Він також підкреслив, що у сфері громадського пасажирського транспорту дефіцит становить близько 30%, тобто близько 6 тисяч водіїв із необхідних 14 тисяч.

Деркач також визнав, що метою проєкту з навчання жінок-водіїв фур не є повне заповнення всіх вакансій, оскільки це "глобально не вирішить проблему".

"Проєкт покликаний змінити ставлення роботодавців до жінок за кермом вантажівок. Він має показати, що це реально та може стати одним із шляхів виходу з кадрового дефіциту", – пояснив заступник міністра.

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