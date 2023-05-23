В Украине отредактировали перечень лиц, которые могут получить жилищную субсидию: что изменилось

В Украине внесли изменения в постановления о предоставлении отдельных видов жилищных субсидий некоторым гражданам

Были внесены изменения в постановления о предоставлении различных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий в Украине с целью усовершенствования системы. Эта информация была опубликована на сайте Пенсионного фонда.

На протяжении более двадцати пяти лет программа жилищных субсидий является основным механизмом социальной защиты населения, направленным на оказание помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг лицам из уязвимых категорий населения. Однако из-за войны продолжающейся в стране войны стало необходимо пересмотреть получение денежной помощи некоторым категориям граждан.

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Изменения в постановлениях касаются разных аспектов получения субсидий. К примеру, теперь могут получить субсидию лица, находившиеся в плену в течение месяца, и это подтверждается соответствующими документами. Если место жительства лица, зарегистрированного или фактически проживающего в другом месте, отличается от адреса домохозяйства, то доходы лиц, находящихся в плену, считаются безвестно отсутствующими по решению суда или лицами, пропавшими без вести, не учитываются при назначении жилищной субсидии.

Также появилась возможность указать отметку о задекларированном адресе лица, и субсидия может быть назначена только по одному месту жительства – зарегистрированному, задекларированному или фактическому.

Для домохозяйств, которые из-за вооруженной агрессии россии против Украины потеряли централизованную поставку тепла и газа и используют бытовые электроприборы для обогрева, установлены социальные нормативы на коммунальную услугу по электроэнергии для индивидуального отопления.

Также было введено ограничение на исправление ошибки в заявлении или декларации во время болезни заявителя. Теперь такой срок можно продлить на период болезни субсидиара, но не дольше, чем до окончания отопительного или неотапливаемого сезона.

Кроме того, лица, находившиеся за границей более 60 дней и получающие доходы, должны в течение 30 календарных дней уведомить уполномоченный орган об этом.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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