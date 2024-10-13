В Украине ожидается ощутимое похолодание: прогноз погоды на неделю

На следующей неделе в Украине ожидается холодная погода с периодическими дождями и ночными заморозками. В начале недели погодные условия будут формировать атмосферные фронты, которые принесут дожди в большинстве регионов.

В конце недели ситуация изменится под влиянием антициклона, что обеспечит сухую, но прохладную погоду. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что следующая неделя принесет переменную погоду с прохладными ночами и дневными температурами в пределах +9…+15°C.

В конце недели установится сухая и малооблачная погода, но заморозки сохранятся в западных, центральных и северных областях.

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В понедельник, 14 октября, дожди пройдут в большинстве регионов, кроме юго-запада и центра. В Приазовье возможны грозы. Температура ночью будет +5…+10°C, днем поднимется до +9…+14°C, в южных областях до +20°C.

Погода в Украине. Источник: ua.sinoptik.ua Погода в Украине. Источник: ua.sinoptik.ua

Во вторник, 15 октября, кратковременные дожди ожидаются на севере и западе. Ветер преимущественно западный, 7–12 м/с. Температура воздуха снизится: ночью +4…+9°C, днем +9…+15°C, на юге и в Крыму до +18°C.

В среду, 16 октября, будут преобладать умеренные дожди, особенно в центральных и восточных областях. В западных регионах существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможны туманы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, температура днем +8…+13°C.

С четверга, 17 октября, до конца недели на территории страны постепенно прекратятся осадки. Лишь ночью и утром в центральных и южных регионах могут пройти небольшие дожди. Температура ночью снизится до +2...+7°C, а в западных областях возможны заморозки до -3°C.

В пятницу, 18 октября и выходные, 19–20 октября, на всей территории страны сохранится сухая погода под влиянием антициклона. Местами возможен туман. Температура ночью будет оставаться на уровне +2…+7°C, днем поднимется до +13°C, в некоторых западных и северных регионах прогнозируются ночные заморозки.

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