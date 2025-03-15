В Украине ожидается снижение цен на важные продукты: что на это повлияет и когда это произойдет

В Украине стоимость масла и сыров может снизиться, если цены на молоко-сырье снизятся, но снижение поголовья коров на 6,7% ограничивает этот процесс. В 2025 году не следует ожидать значительного удешевления, поскольку производство молока уменьшилось на 2,9%.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко в интервью СМИ. В течение прошлого года цены на молочные продукты в Украине росли и пока нет признаков значительного удешевления.

Потребительская инфляция на молочные продукты стала одной из самых высоких, что связано с падением объемов производства молока и сокращением поголовья коров. По данным Гопки, в январе 2025 года в Украине было произведено 452,7 тысяч тонн молока, что на 1,8% меньше, чем в январе 2024 года. В общей сложности за 2024 год было произведено 7,21 миллиона тонн молока, что на 2,9% меньше, чем в 2023 году.

Сокращение производства стало следствием уменьшения поголовья крупного рогатого скота в Украине. По состоянию на 1 января 2025 года количество коров уменьшилось на 6,7%, достигнув 1,17 миллиона голов. Наибольшее падение производства произошло в хозяйствах населения, где снижение составило 7,8% до 4,26 млн тонн, тогда как на предприятиях производство выросло на 5,1% до 2,95 млн тонн.

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По словам Гопки, основной причиной удорожания является сокращение поголовья коров, что негативно влияет на объемы надоев. В хозяйствах населения сокращение стада составило 9,7%, а на предприятиях только 1%. Это указывает на то, что рынок продолжает терять основных производителей молока, что способствует удержанию высоких цен.

Снижение цен на молочные продукты возможно только при снижении стоимости молока-сырья. Однако рост цен на корма по сравнению с прошлым годом не позволяет производителям значительно снижать цены, что в свою очередь влияет на конечных потребителей. Крупнейшими производителями молока в Украине в 2024 году были:

Полтавская область – 9,3%;

Хмельницкая область – 9,1%;

Винницкая область – 8%;

Тернопольская область – 7,1%.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине скоро упадут цены на ряд продуктов.

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