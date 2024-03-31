В Украине планируют усилить мобилизационные мероприятия: кого это касается
Мобилизация в Украине продолжается и с 1 апреля она не закончится. Верховная Рада планирует ужесточить мобилизационные меры, приняв соответствующий законопроект.
За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность, пишет издание 0352.ua. Будьте внимательны и берегите себя.
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Что это значит?
- Мужчинам массово выдают повестки.
- Мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, не имеющие проблем со здоровьем.
- Даже тех, кого раньше сочли непригодными к службе, могут снова призвать.
- Женщин ставят на учет только при наличии медицинского или фармацевтического образования.
- Студентов заочной и дистанционной форм обучения, а также аспирантов-контрактников могут мобилизовать.
- Педагоги, ученые и люди с инвалидностью не подлежат мобилизации.
Что делать, если вам пришла повестка?
- Появиться в ТЦК.
- Пройти медкомиссию.
- Если вы признаны пригодными к службе, вас могут призвать в армию.
Какие обязанности имеют военнообязанные?
- Состоять на военном учете.
- Прибывать за повесткой.
- Сообщать об изменении места жительства.
- Проходить ВЛК.
- Проходить военную подготовку.
- Нести военную службу.
Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.
В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.
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