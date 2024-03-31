В Україні планують посилити мобілізаційні заходи: кого це стосується

Мобілізація в Україні триває, і з 1 квітня вона не закінчиться. Верховна Рада планує посилити мобілізаційні заходи, ухваливши відповідний законопроєкт.

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За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність, пише видання 0352.ua. Тож будьте уважні та бережіть себе.

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Що це означає?

Чоловікам масово видають повістки.

Мобілізації підлягають всі чоловіки віком від 27 до 60 років, які не мають проблем зі здоров'ям.

Навіть тих, кого раніше визнали непридатними до служби, можуть знову призвати.

Жінок ставлять на облік лише за наявності медичної чи фармацевтичної освіти.

Студентів заочної та дистанційної форм навчання, а також аспірантів-контрактників можуть мобілізувати.

Педагоги, науковці та люди з інвалідністю мобілізації не підлягають.

Що робити, якщо вам прийшла повістка?

З'явитися до ТЦК.

Пройти медкомісію.

Якщо ви визнані придатними до служби, вас можуть призвати до армії.

Які обов'язки мають військовозобов'язані?

Перебувати на військовому обліку.

Прибувати за повісткою.

Повідомляти про зміну місця проживання.

Проходити ВЛК.

Проходити військову підготовку.

Нести військову службу.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

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