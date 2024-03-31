В Украине планируют усилить мобилизационные мероприятия: кого это касается

Мобилизация в Украине продолжается и с 1 апреля она не закончится. Верховная Рада планирует ужесточить мобилизационные меры, приняв соответствующий законопроект.

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За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность, пишет издание 0352.ua. Будьте внимательны и берегите себя.

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Что это значит?

Мужчинам массово выдают повестки.

Мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, не имеющие проблем со здоровьем.

Даже тех, кого раньше сочли непригодными к службе, могут снова призвать.

Женщин ставят на учет только при наличии медицинского или фармацевтического образования.

Студентов заочной и дистанционной форм обучения, а также аспирантов-контрактников могут мобилизовать.

Педагоги, ученые и люди с инвалидностью не подлежат мобилизации.

Что делать, если вам пришла повестка?

Появиться в ТЦК.

Пройти медкомиссию.

Если вы признаны пригодными к службе, вас могут призвать в армию.

Какие обязанности имеют военнообязанные?

Состоять на военном учете.

Прибывать за повесткой.

Сообщать об изменении места жительства.

Проходить ВЛК.

Проходить военную подготовку.

Нести военную службу.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.

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