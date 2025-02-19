В Украине подешевел ключевой продукт: что повлияло на цену и чего ждать дальше

В январе 2025 года стоимость молока экстра-класса в Украине уменьшилась на 8% по сравнению с декабрем 2024 года, однако осталась на 23% выше, чем в январе 2024-го. В то же время спад цен в других странах может создать дополнительные трудности для украинских производителей, заставляя их корректировать экспортные стратегии.

Об этом сообщает Союз молочных предприятий Украины. По информации экспертно-аналитической службы, средняя цена на конец месяца составляла не более 18,5 грн/кг, что на 1,5 грн (или 8%) меньше по сравнению с декабрем 2024 года, пишет OBOZ.UA.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, цена повысилась на 23%, а относительно июня 2024 года – на 33%. Наблюдается снижение стоимости молока не только в Украине, но и в других странах, где также фиксируется тенденция к уменьшению цен.

Читайте также: Продукты в Украине бьют ценовые рекорды: что подорожало больше всего и какие прогнозы на весну

В США цены несколько снизились, составив 49 евро за 100 кг. В Бразилии падение продолжилось, достигнув 40,4 евро за 100 кг, а в Новой Зеландии они остались на уровне 41,7 евро. Средняя цена украинского молока в евро составила 42,7 евро за 100 кг, что на 7% меньше декабрьского уровня и на 5,5% ниже по сравнению с ноябрем 2024 года.

Несмотря на это, по сравнению с июнем 2024 года цена выросла на 34%, а с январем 2024 года – на 18,5%. В январе 2025 года цена украинского молока в евробазисе снизилась до 47,3 евро за 100 кг, по сравнению с 51 евро в декабре 2024 года.

Конкурентоспособность молочной продукции из Украины продолжает адаптироваться к глобальным тенденциям. В январе 2025 года соотношение цен в Украине к среднему уровню по ЕС составило 87%, а к Польше – 82,5%. Это свидетельствует о возвращении к уровню октября 2024 года, что создает дополнительные возможности для экспорта украинской продукции.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в январе 2025 года цена на молоко экстра-класса в Украине снизились на 8% по сравнению с декабрем, она все равно значительно превышает показатели прошлого года. В то же время глобальные колебания цен на молоко могут поставить перед украинскими производителями дополнительные вызовы, заставляя их корректировать стратегии экспорта и конкурировать на международном рынке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко обвалились цены на популярный фрукт.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!