В Украине подорожает оформление документов: когда и на сколько

В Украине начиная с понедельника, 7 октября 2024 года, изменятся тарифы на оформление ряда основных документов. Изменения будут касаться как украинских граждан, так и иностранцев, а также лиц без гражданства.

Об этих изменениях сообщило государственное предприятие "Документ".

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Сервисные услуги по пакету ''Стандарт'' будут иметь новые тарифы. Источник: pasport.org.ua Сервисные услуги по пакету ''Стандарт'' будут иметь новые тарифы. Источник: pasport.org.ua

Теперь сервисные услуги по пакету "Стандарт" будут иметь следующие новые тарифы:

Оформление паспортных документов для граждан Украины будет стоить 650 грн, что на 110 грн больше, чем раньше (540 грн).

Оформление документов для иностранцев и лиц без гражданства будет обходиться в 1250 грн вместо предыдущих 1000 грн.

Обмен водительского удостоверения также подорожает – с 800 грн до 950 грн.

Стоимость услуги проставления апостиля вырастет до 650 грн, что на 200 грн больше предыдущего тарифа (450 грн).

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства обойдется в 950 грн.

Эти изменения относятся ко всем подразделениям ГП "Документ" на территории Украины. Новые тарифы направлены на обеспечение актуального уровня сервиса и соответствовать современным экономическим условиям.

Тем временем узнайте, какие документы нужны для выезда за границу сопровождающим человека с инвалидностью.

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