В Украине подорожала аренда жилья: сколько теперь стоит снять 'однушку'

В ряде крупных украинских городов собственники повысили цены на аренду однокомнатных квартир, причем лишь в сторону увеличения. За последние полгода стоимость аренды такого жилья выросла на 1-38%.

Наибольший прирост зафиксирован в Одессе, где цены поднялись на 38%, достигнув в среднем 11 000 грн. Аренда квартир в Киеве также существенно выросла в цене. По информации аналитиков одного из ведущих профильных порталов, здесь стоимость поднялась на 14%. Об этом пишет UAportal со ссылкой на OBOZ.UA.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Днепре выросла на 10%. Также наблюдается повышение цен в таких городах:

Ровно, Ивано-Франковск – на 4%;

Львов – на 1%.

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Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине.

В Украине подорожала аренда жилья: сколько теперь стоит снять ''однушку''. Источник: lun.ua В Украине подорожала аренда жилья: сколько теперь стоит снять ''однушку''. Источник: lun.ua

Согласно данным аналитиков крупного профильного портала, аренда 1-комнатной квартиры в Украине варьируется от 4000 до 19 000 грн. Наиболее доступными цены остаются в Харькове, где аренда такой квартиры составляет около 4000 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – 5000 грн;

Николаев – 6000 грн;

Кропивницкий – 7000 грн.

Самая дорогая аренда в Ужгороде, где средняя цена составляет 19000 грн. Также высокие цены фиксируются в:

в Киеве – 18 300 грн;

во Львове – 17000 грн.

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