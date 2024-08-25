В Украине появилась новая профессия: кого берут и сколько платят

Украинцам предлагают овладеть профессией специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Для того, чтобы получить эту должность, нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор среди других претендентов.

Те, кто успешно пройдет отбор, могут рассчитывать на среднюю зарплату в 17 860 грн в месяц. Об этом пишет OBOZ.UA.

В Министерстве по делам ветеранов Украины озвучили требования к кандидатам и условия трудоустройства. Для получения должности кандидат должен соответствовать нескольким критериям:

быть гражданином Украины;

иметь образовательный уровень не ниже бакалавра по специальностям: "Образование/Педагогика", „Социальные и поведенческие науки", „Право", „Здравоохранение", „Социальная работа", „Публичное управление и администрирование".

Специалист по сопровождению является первым человеком, который встречает ветеранов и ветеранок после их возвращения в общество. Он оказывает информационную поддержку, помогает с получением статусов, льгот, услуг, жилья и прочего. Нагрузка на такого специалиста предусматривает работу с 35 ветеранами и их семьями.

Читайте также: За какой навык работодатели готовы увеличить зарплату на 38%

Как подать заявление

Специалистов планируют набирать в четыре этапа, первый из которых продлится до 5 сентября. Всего предполагается подготовка 11,3 тысяч специалистов по сопровождению, из которых 3 тысячи будут отобраны уже на первом этапе. Чтобы подать заявление, нужно выполнить несколько шагов:

посетить веб-платформу е-Ветеран, выбрать раздел "Электронные сервисы" и нажать на "Заявление на участие в отборе на должность специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц";

заполнить необходимую информацию, включая указание на территориальную общину, где планируете трудоустройство;

пройти профессиональное и психологическое тестирование;

подписать заявление с помощью электронной подписи.

Если в выбранной общине нет открытой вакансии специалиста по сопровождению, система предложит вам стать в резерв, чтобы иметь приоритет среди кандидатов, когда вакансия появится. Если желаемая община отсутствует в списке, это может означать, что регистрация уже завершена, община находится на временно оккупированной территории или там продолжаются боевые действия.

После этого на указанный электронный адрес придет письмо с дальнейшими инструкциями. Важно учесть, что кандидат может подать только одну заявку и после ее подачи редактирование будет невозможным.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, в какой сфере критически не хватает молодых профессионалов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!