В Украине появился опасный рис на полках магазинов: что известно

В Украине с полок магазинов уберут рис, производителем которого является итальянская компания. В этом продукте обнаружили опасные соединения.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, было получено сообщение RASFF об обнаружении кадмия в рисе, экспортировавшемся из Италии в Украину.

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"В Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области поступило сообщение о пищевых продуктах и кормах (RASFF) от 17 февраля 2023 года № 2023.0797-fup 7, относительно выявления превышения допустимого уровня Кадмия в черте для ризотто, экспортировавшегося из Италии. di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z oo,Poland) в Украину (получатель: ООО "БЮРО ВИН", ул. Мечникова, 9, г. Киев,01021)", – отмечают в ведомстве.

В Госпотребслужбе сообщили, что кадмий накапливается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке, но, прежде всего, в печени и особенно в почках, причем период его полувыведения из организма составляет от 10 до 30 лет.

Также кадмий оказывает токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы. Его относят к числу канцерогенов, небезопасных для человека.

Украинцев призывали при обнаружении риса от этого производителя информировать об этом управление Госпродпотребслужбы, чтобы товар изымался из продажи.

Ранее в Украине из продаж изымали токсический арахис. Орехи попали в Украину из Египта.

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