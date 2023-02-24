В Україні з'явився небезпечний рис на полицях магазинів: що відомо

В Україні з полиць магазинів приберуть рис, виробником якого є італійська компанія. У цьому продуктові знайшли небезпечні сполуки.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, було отримано повідомлення RASFF щодо виявлення кадмію в рисі, що експортувався з Італії в Україну.

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"До Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області надійшло повідомлення, щодо харчових продуктів та кормів (RASFF)від 17 лютого 2023 року № 2023.0797-fup 7, стосовно виявлення перевищення допустимого рівня Кадмію у рисі для ризотто, що експортувався з Італії. Виробник: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z o.o.,Poland) до України (одержувач: ТзОВ "БЮРО ВИН", вул. Мечникова, 9, м. Київ,01021)", – зазначають у відомстві.

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У Держспоживслужбі поінформували, що кадмій накопичується в трубчастих кістках, підшлунковій залозі, селезінці, але, перш за все, в печінці й особливо в нирках, причому період його напіввиведення з організму становить від 10 до 30 років.

Також кадмій має токсичну дію на нирки, кісткову і дихальну системи. Його відносять до числа канцерогенів, небезпечних для людини.

Українців закликали при виявленні рису від цього виробника інформувати про це управління Держпродспоживслужби, аби товар вилучався з продажу.

Раніше в Україні з продажу вилучали токсичний арахіс. Горіхи потрапили в Україну з Єгипту.

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