В Україні з продажу вилучать небезпечний арахіс, завезений з Єгипту

Держпродспоживслужба виявила небезпечні хімічні сполуки в арахісі, який завезли в Україну з Єгипту. Його вилучать з продажу.

Як повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, у завезеному продукті виявили перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів. Ці речовини містилися в шкарлупі арахісу.

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"Надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF)... стосовно виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2) в арахісі в шкарлупі, що експортувався з Єгипту (експортер: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egypt) через Польщу (імпортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland) до України (одержувач: ТзОВ "ЛАСОЩІ ЮКРЕЙН", вул. Височана, 13-Г, м. Городенка, Івано-Франківська обл., 78100)", – йдеться у повідомленні ДПСС.

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Зазначається, що оператори ринку поінформовані про необхідність вилучити небезпечний продукт з обігу та "у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області".

Довідково: афлатоксини це одна з найбільш небезпечних груп мікотоксинів, що мають сильні канцерогенні властивості. Вони можуть бути смертельно небезпечними.

Часто джерелом афлатоксинів є зерно кукурудзи, проса, рису, пшениці, ячменю, горіхи, спеції, боби какао та кави фрукти, а також насіння бавовнику та інших олійних рослин. Афлатоксини також виявляють у молоці, м'ясі, яйцях.

Продуцентами афлатоксинів є деякі штами двох видів мікроскопічних грибів: Aspergillus flavus і Aspergillus parasiticus.

Афлатоксин-В1 може викликати злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знизити імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

Нагадаємо, однією з найзапекліших вважається суперечка про те, чи краща зернова кава за розчинну та чи можна взагалі останню називати кавою. Відповіді на ці питання дав кандидат хімічних наук Гліб Репіч.

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