В Украине продлили сроки преодоления работников: подробности

Правительство продлило срок подтверждения критического статуса предприятий до 31 марта, а также продлило период перебронирования работников. Шмигаль пояснил, что из-за кибератак доступ к реестрам был ограничен в течение 20 дней, что осложнило своевременное обновление статуса. В этой связи правительство приняло решение продлить срок до конца марта.

Об этом заявили первый вице-премьер Юлия Свириденко и премьер-министр Денис Шмигаль во время Форума "Украина. Год 2025". Ранее было определено, что предприятия должны подтвердить свой критический статус в соответствии с новыми критериями до 28 февраля 2025 года.

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Однако, по словам Свириденко, на уровне правительства рассматривался вопрос о продлении этого срока. Она отметила, что при необходимости процедура может быть продлена еще на несколько недель.

Напомним, ранее член Комитета по нацбезопасности рассказывал, что ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о броне.

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