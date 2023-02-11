В Украине проведут масштабную индексацию пенсионных выплат: когда это произойдет

Уже через несколько недель в Украине проведут индексацию пенсионных выплат. Это произойдет 1 марта.

Как сообщает OBOZREVATEL, отдельные пенсионеры получат на 500 грн больше. Такие деньги получат те граждане, у которых расчетный размер выплат близок к минимальной.

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Точную цифру роста пенсий еще не объявляли, но собираются сделать это в ближайшее время, пишет издание. "Надбавка будет самой высокой за последние годы. Поскольку в формуле ее расчета заложен индекс инфляции, из-за скачка цен в 2022 году значительно должны проиндексировать и пенсии в 2023", – говорится в материале.

Известно, что, по предварительным расчетам, в марте этого года индексацию должны провести на уровне более 20%.

По данным издания, будут повышать выплаты для пенсионеров, которые рассчитаны по закону – чиновники надбавок не будут получать, а военные пенсионеры получат надбавки по другим правилам.

Также будут повышать не полный размер пенсии. Не будут учитывать надбавки за возраст или стаж.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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