В Украине резко обвалились цены на популярный фрукт: сколько теперь стоит

На прошлой неделе в Украине было зафиксировано падение цены на яблоки. Это объясняется тем, что многие фермеры, не надеясь на рост цен, активно распродают запасы из хранилищ.

В результате увеличения предложения на рынке стоимость фруктов снизилась. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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По состоянию на понедельник, 17 февраля, качественные яблоки реализуются по цене 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что примерно на 12% меньше, чем неделю назад.

Специалисты предполагают дальнейшее падение цен, поскольку сохраненные в хранилищах яблоки теряют качество, тогда как спрос остается низким из-за высоких отпускных цен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стремительно дешевеет популярный овощ.

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