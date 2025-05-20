В Украине резко подорожали куриные яйца: сколько теперь стоят

Стоимость куриных яиц в Украине стремительно выросла. Согласно официальной статистике, с апреля 2024 до апреля 2025 года цена подскочила на 74,6%.

Однако, по данным Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем стоимость яиц снизилась на 2,5%. Об этом пишет OBOZ.UA.

Согласно данным мониторинга издания, в период с апреля по 18 мая 2025 года стоимость нефасованных куриных яиц уменьшилась на 0,75 грн за штуку, что равно 7,5 грн за десяток. В крупных супермаркетах небрендированные яйца, которые реализуются поштучно, продавали по цене около 5,5 грн за одну штуку (то есть 55 грн за десяток).

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В то же время, в некоторых торговых сетях их можно было найти по цене от 4,6 до 6,9 грн за единицу. В частности, в:

Auchan – 4,6 грн/шт. (46 грн/десяток);

Novus – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6 грн/шт. (60 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 6,9 грн/шт. (69 грн/десяток).

В общем, снижение цен не стало неожиданностью. Эксперты еще до Пасхи, которую в этом году отмечали 20 апреля, предполагали, что после праздника стоимость яиц начнет уменьшаться.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Это в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках", – отмечали эксперты.

Напомним, в украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ.

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