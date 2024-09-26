В Украине состоится перерасчет зарплат: сколько будут платить

Согласно прогнозам правительства, в Украине средняя зарплата в 2025 году вырастет с 21,8 тысячи до 24,3 тысячи гривен. Это означает, что украинцы в среднем будут получать на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что инфляция составит примерно 9,5%. В результате, реальный рост зарплат, с учетом повышения цен, будет лишь 1%.

Как сообщает OBOZ.UA, такое незначительное повышение (на самом деле фактическая стагнация) связано с решением не повышать минимальную зарплату в течение ближайших трех лет.

Минимальная заработная плата в 8 тысяч гривен уже в этом году не способна обеспечить людей базовыми продуктами и услугами. По состоянию на конец лета фактический прожиточный минимум, с учетом обязательных удержаний из зарплаты, составляет 8089 гривен. В следующем году эта цифра может увеличиться минимум на 1 тысячу гривен из-за инфляции.

В проекте бюджета на 2025 год указано, что минимальная зарплата останется на уровне 8 тысяч гривен. Кроме того, в Бюджетной декларации утверждается, что этот показатель не будет меняться и в 2026, и в 2027 годах. Это приведет к серьезным последствиям: минимальная заработная плата больше не будет гарантировать украинцам необходимый уровень дохода, и люди, которые работают на полную ставку, могут оказаться за чертой бедности.

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Существует еще одна серьезная проблема: в Украине наблюдается значительный уровень теневой занятости, где часть заработной платы выплачивается "в конвертах". Рост минимальной зарплаты также способствует легализации доходов.

В Европейском Союзе считается, что минимальная зарплата должна составлять не менее 60% от медианной. Восемь стран ЕС уже достигли показателя, превышающего 1 тысячу евро. Зато в Украине за последние пять лет минимальная зарплата только в отдельные годы приближалась к 50% среднего уровня заработков, в частности в 2021 году.

Каким будет перерасчет зарплат. Источник: OBOZ.UA Каким будет перерасчет зарплат. Источник: OBOZ.UA

На графике видно, что уже в следующем году соотношение минимальной и средней зарплат может достичь 32,8%. Это указывает на наличие потенциала для существенного повышения зарплат в Украине. Если минимальную зарплату заморозить, она перестанет выполнять свою основную роль – обеспечение работников минимальным необходимым уровнем дохода.

Напомним, ранее UAportal писал, что сразу в нескольких сферах в Украине значительно выросла зарплата.

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