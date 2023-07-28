В Украине существенно подешевели яблоки: какая стоимость

Сезон яблок ранних сортов в Украине находится в самом разгаре. На этой неделе в Украине наблюдается удешевление яблок.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Они отметили, что в течение двух недель сохранялись стабильные цены на фрукты.

По данным ежедневного мониторинга проекта, цены на яблоки урожая 2023 года снизились до 17-24 грн/кг ($0,46-0,66/кг), что в среднем на 26% меньше, чем было в конце прошлой недели. Проанализировав ситуацию, ключевые игроки рынка связывают столь стремительное снижение цен со значительным увеличением объемов находящегося в продаже импортного прошлогоднего яблока. Также снижение цены связано с постепенным поступлением на рынок яблок отечественных садоводов по новому урожаю.

Однако спрос на яблоки остается низким, поскольку многие покупатели оставляют победу сезонным фруктам и ягодам. Это в свою очередь влияет на сбыт украинских яблок, даже с учетом их низкой цены.

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Подобные тенденции наблюдаются также на рынке импортных прошлогодних яблок. Цены на эту продукцию за последнюю неделю снизились на 17% и составляют 20-27 грн/кг ($0,55-0,74/кг). Импортные яблоки урожая 2022 года, несмотря на удешевление, все еще дороже, чем в тот же период в прошлом году, а именно на 65%. За год стоимость импортных яблок выросла в среднем в 2,7 раза. Это может оказать влияние на потребителей и выбор между отечественными и импортными фруктами.

Аналитики добавили, что ситуация на рынке яблок в Украине остается динамичной и зависит от многих факторов, таких как объем урожая, спрос импортных продуктов и потребительские привычки. Украинцы могут выбирать из широкого ассортимента яблок разных сортов и лет урожая, обращая внимание как на их качество, так и на цену.

Напомним, также в Украине снижается цена на белокочанную капусту. В частности, нынешняя отпускная цена меньше, чем в прошлом году.

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