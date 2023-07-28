В Україні суттєво здешевшали яблука: яка вартість

Сезон яблук ранніх сортів в Україні перебуває в самому розпалі. Цього тижня в Україні спостерігається здешевлення яблук.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Вони зазначили, що протягом двох тижнів зберігалися стабільні ціни на фрукти.

За даними щоденного моніторингу проєкту, ціни на яблука врожаю 2023 року знизились до 17-24 грн/кг ($0,46-0,66/кг), що в середньому на 26% менше, ніж було вкінці минулого тижня. Проаналізувавши ситуацію, ключові гравці ринку пов'язують таке стрімке зниження цін зі значним збільшенням обсягів імпортного торішнього яблука, що знаходиться в продажу. Також зниження ціни пов'язане з поступовим надходженням на ринок яблук вітчизняних садівників з нового врожаю.

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Однак попит на яблука залишається низьким, оскільки багато покупців надають перемогу сезонним фруктам та ягодам. Це своєю чергою впливає на збут українських яблук, навіть з урахуванням їх низької ціни.

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Подібні тенденції також спостерігаються на ринку імпортних торішніх яблук. Ціни на цю продукцію за останній тиждень знизились на 17% і наразі становлять 20-27 грн/кг ($0,55-0,74/кг). Імпортні яблука врожаю 2022 року, попри здешевшання, все ще дорожчі, ніж у той же період минулого року, а саме на 65%. За рік вартість імпортних яблук зросла в середньому у 2,7 раза. Це може вплинути на споживачів і вибір між вітчизняними та імпортними фруктами.

Аналітики додали, що ситуація на ринку яблук в Україні залишається динамічною і залежить від багатьох факторів, таких як обсяги врожаю, попит імпортних продуктів та споживчі звички. Українці мають можливість вибирати із широкого асортименту яблук різних сортів і років врожаю, звертаючи увагу як на їхню якість, так і на ціну.

Нагадаємо, також в Україні знижується ціна на білокачанну капусту. Зокрема, цьогорічна відпускна ціна є меншою, ніж минулого року.

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