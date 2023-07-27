В Украине подешевела капуста: цена на рынке

В Украине снижается цена на белокочанную капусту. Нынешняя отпускная цена меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Белокочанная капуста начала падать в цене с начала июля.

Уже сегодня украинские фермеры все чаще вынуждены снижать цену на капусту в условиях обильного предложения и невысокого спроса, говорилось в сообщении.

В частности, на прошлой неделе белокочанная капуста подешевела в среднем на 20%. Теперь ее стоимость варьируется от 6 до 12 гривен за килограмм в зависимости от качества и объема партии.

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В то время как стоимость белокочанной капусты в Украине снизилась в среднем на 65% по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным из-за расширения посевных площадей под ранние и поздние сорта капусты. Также большое значение для урожайности сыграли дожди, которые прошли в последние дни. В частности, они способствовали получению высокого урожая поздних сортов капусты.

Напомним, капуста белокочанная – капризный овощ. Иногда она не завязывается в кочерыжке. В свою очередь мы рассказали, в чем может быть причина и как с этим бороться. Также мы сообщали, когда и как нужно сажать капусту в открытый грунт.

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