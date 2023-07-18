В Украине умерла гусыня Гага, которая родилась еще во времена Союза (фото)

Самый старый гусь Украины Гага умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщил известный львовский путешественник и блогер Орест Зуб в своем профиле в социальных сетях.

Гага появилась на свет в далеком 1984 году недалеко от Львова. Она стала старейшей гусыней в Украине, а для семьи дедушки Ореста Зуба – настоящим символом. Семья с дедушкой поселилась в небольшом семейном подворье недалеко от Львова и с тех пор гусыня была их верным другом.

Зуб отметил, что Гага прожила долгую и насыщенную жизнь, пережив всех жителей их семейного хозяйства. Она стала особым символом для их семьи, и они почти еженедельно посещали ее.

В последние годы Гага потеряла зрение, но это не помешало ей продолжать свою повседневную рутину. Даже с пониженным зрением, она каждый день обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку, по которой никто кроме нее уже не ходил.

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Орест Зуб подчеркнул, что "пришло время для Гаги покинуть этот мир и прийти в птичий рай".

Добавим, что домашние гуси живут в среднем от 15 до 20 лет. Однако некоторые особи могут прожить до 30 лет. Продолжительность жизни гусей зависит от многих факторов, таких как питание, условия содержания и наличие заболеваний.

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