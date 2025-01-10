В Украине вскоре проведут масштабное повышение всех пенсий: на сколько вырастут выплаты после индексации

В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год предусмотрена индексация пенсий в марте на 10%. Однако окончательный размер будет определен только в первый месяц весны, поскольку на начало января еще отсутствуют статистические данные, которые влияют на расчет индексации.

"Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен. При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", – говорится в проекте бюджета ПФУ, который размещен на сайте ФПУ. По подсчетам издания OBOZ.UA, индексация может достичь 11% из-за высоких темпов роста заработных плат.

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию в 2024 году на уровне 9,7%, что означает, что половина этой величины составит 4,85%. В то же время средний рост зарплат за три года ожидается на уровне 12,7%, а половина этого показателя будет равна 6,35%.

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Размер индексации определяется как сумма половины годовой инфляции и половины динамики роста заработных плат за последние три года. Ее проведение заложено в бюджете и является обязательным согласно действующему законодательству. Поэтому, даже если правительство успешно введет пенсионную реформу, сначала все пенсии будут проиндексированы в марте. Однако традиционно повышение коснется не всех пенсионеров, и некоторые из них не получат увеличения выплат.

Это обусловлено тем, что пенсия, исчисленная по формуле (сейчас это средний заработок за три года, умноженный на коэффициент соотношения собственной зарплаты к средней, на количество лет стажа и на 1%), может оказаться значительно ниже фактической выплаты. Например, если по формуле сумма пенсии составляет всего 1230 грн, Пенсионный фонд "подтянет" ее до минимального уровня – 2361 грн (если это определенная возрастная группа, то выплата будет больше).

Во время мартовской индексации увеличение на определенный коэффициент будет происходить только для пенсий, рассчитанных по формуле. Таким образом, даже после повышения, например, на 8%, сумма пенсии по формуле возрастет с 1230 грн до 1328,4 грн. Однако фактическая выплата останется на уровне 2361 грн.

Точный размер индексации станет известен только в следующем году, ближе к марту, когда официальная статистика суммирует показатели инфляции и роста зарплат.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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