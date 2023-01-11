В Украине вступил в силу обновленный порядок блокирования налоговых накладных: что нужно знать

В Украине с сегодняшнего дня, 11 января 2023 года, вступили в силу изменения в Порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Изменения внесены постановлением Кабмина от 23 декабря 2022 года №1428, пишет ligazakon.net. Документ предусматривает введение ряда изменений.

В частности, вводится разовая автоматическая регистрация НН/РК, остановленных в период с 14 октября 2022 года до даты вступления в силу соответствующих изменений. Это касается случаев, когда в НН/РК указаны операции с кодами товаров согласно УКТ ВЭД и/или кодами услуг согласно Государственному классификатору продукции и услуг.

Кроме этого, постановлением правительства расширены признаки безусловной регистрации НН/РК. В частности, изменения исключили из мониторинга:

налоговые накладные, в которых объем снабжения не превышает 5 тысяч гривен;

расчет корректировки, в которых абсолютное значение суммы корректировки на уменьшение/увеличение суммы компенсации не превышает 5 тысяч гривен.

В то же время объем операций в текущем месяце по таким НН/РК не должен превышать 500 тысяч гривен.

Напомним, некоторые украинцы должны уплатить налоги за свои автомобили в 2023 году. Некоторым придется отдать 25 тысяч в бюджет.

Также, согласно государственному бюджету Украины, с 1 января 2023 для физических лиц-предпринимателей изменяются размеры единого социального взноса и лимиты дохода.

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