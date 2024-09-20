В Украине ввели запрет на использование Telegram: кого касается

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) 19 сентября принял постановление об ограничении использования мессенджера Telegram в государственных учреждениях, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.

"Для минимизации рисков было решено запретить инсталляцию и использование Telegram на рабочих устройствах сотрудников государственных органов, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры", – отмечается в сообщении.

Исключение будут составлять только лица, для которых использование этого мессенджера является частью профессиональных обязанностей.

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Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов предоставил убедительные доказательства того, что российские спецслужбы имеют доступ к частной переписке пользователей Telegram, включая удаленные сообщения и персональные данные.

"Я всегда поддерживал и поддерживаю свободу слова, но вопрос Telegram – это не вопрос свободы слова, это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул он.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что враг активно использует Telegram для кибератак, распространение фишинга и вредоносного программного обеспечения, определение геолокации пользователей, корректировку ракетных ударов и т.д.

Напомним, в Украине ввели запрет на пересылку по почте некоторых продуктов и товаров: о чем идет речь.

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