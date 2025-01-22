В Украине вырос спрос на подержанные автомобили из США: какие модели наиболее популярны

В 2024 году украинцы приобрели 41,7 тысячи подержанных автомобилей из США, что на 46% больше по сравнению с 2023 годом. Эти авто составили 19% от всех зарегистрированных в прошлом году подержанных легковых автомобилей.

Читайте также: Езда без "автогражданки": какой штраф грозит украинским водителям в 2025 году

Средний возраст импортируемых американских автомобилей составляет 5,8 года. ,5%). Об этом сообщает Укравтопром.

Самыми популярными моделями стали:

- TESLA Model 3 (4521 автомобиль)

- TESLA Model Y (3984 автомобиля)

- FORD Escape (2747 автомобилей)

- JEEP Cherokee (2492 автомобиля)

- VOLKSWAGEN Passat (2344 автомобиля)

Напомним, некоторые украинцы в 2025 году должны заплатить налог за свой автомобиль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!