В Украине вырос тариф на передачу электроэнергии: сколько будем платить

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила проект постановления об изменении тарифов на передачу электроэнергии в 2025 году. Решение предусматривает повышение базового тарифа на 25,8%, что составит 665,26 грн за МВтч.

Важно отметить, что это повышение касается непосредственно обычных потребителей и домохозяйств. Зато оно повлияет на бизнес-сектор, который будет платить новый тариф. Об этом пишет ТСН.

В рамках заседания НКРЭКУ также приняла ряд дополнительных решений по тарифообразованию. В частности, для предприятий зеленой металлургии предложен отдельный тариф на передачу электроэнергии в размере 352,73 грн/МВт·ч. Тариф на диспетчерское управление установлен на уровне 95,07 грн/МВтч.

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Среди официальных причин такого повышения – сокращение объемов производства и передачи электроэнергии. Дополнительными факторами стали необходимость увеличения компенсаций на технологические затраты, повышение заработных плат в "Укрэнерго", осуществление кредитных выплат и расходов на специальные обязательства по расчетам возобновляемой электрогенерации.

Прогнозные показатели на 2025 год включают ожидаемый объем передачи электроэнергии на уровне 98 651 000 МВтч, базирующийся на расчетах "Укрэнерго". Расходы на исполнение специальных обязанностей прогнозируются в пределах 30 миллиардов гривен. Отдельно предусмотрены затраты на уменьшение погрузки производителей зеленой электроэнергии - около 632 миллионов гривен.

Это решение отражает сложные процессы адаптации энергетической отрасли к современным экономическим вызовам, инфляционным процессам и необходимости обеспечения стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Украины.

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