В Україні виріс тариф на передачу електроенергії : скільки платитимемо

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила проєкт постанови про зміну тарифів на передавання електроенергії у 2025 році. Рішення передбачає підвищення базового тарифу на 25,8%, що становитиме 665,26 грн за МВт·год.

Важливо зазначити, що це підвищення не стосується безпосередньо звичайних споживачів та домогосподарств. Натомість воно безпосередньо вплине на бізнес-сектор, який сплачуватиме новий тариф. Про це пише ТСН.

У рамках засідання НКРЕКП також прийняла низку додаткових рішень щодо тарифоутворення. Зокрема, для підприємств зеленої металургії запропоновано окремий тариф на передавання електроенергії в розмірі 352,73 грн/МВт·год. Тариф на диспетчерське управління встановлено на рівні 95,07 грн/МВт·год.

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Серед офіційних причин такого підвищення - скорочення обсягів виробництва та передавання електроенергії. Додатковими факторами стали необхідність збільшення компенсацій на технологічні витрати, підвищення заробітних плат в "Укренерго", здійснення кредитних виплат та витрат на спеціальні зобов'язання щодо розрахунків з відновлюваною електрогенерацією.

Прогнозні показники на 2025 рік включають очікуваний обсяг передавання електроенергії на рівні 98 651 000 МВт·год, що базується на розрахунках "Укренерго". Витрати на виконання спеціальних обов'язків прогнозуються в межах 30 мільярдів гривень. Окремо передбачені витрати на зменшення навантаження виробників зеленої електроенергії - близько 632 мільйонів гривень.

Це рішення відображає складні процеси адаптації енергетичної галузі до сучасних економічних викликів, інфляційних процесів та необхідності забезпечення стабільного функціонування електроенергетичного комплексу України.

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