В Украине выросла средняя зарплата: кто получает больше всего

За год средняя заработная плата в Украине увеличилась на 20%. Самые высокие зарплаты получают специалисты в области ИТ, маркетинга и финансов. Самые низкие доходы наблюдаются в образовательной сфере.

Об этом информирует Минэкономики в своем отчете "Мониторинг ключевых событий в экономике Украины". В отчете указаны данные от Госстата, согласно которым средняя заработная плата (до вычета налогов) во втором квартале поднялась до 20 964 гривен. Кроме того, на платформах для поиска работы средняя "чистая" зарплата в резюме составляет 20 503 гривны, а в вакансиях – 19 674 гривны.

Согласно информации Минэкономики, за первое полугодие 2024 года средняя заработная плата работников в области Информации и телекоммуникаций составляет 49 831 гривну, а в сфере Финансовой и страховой деятельности – 39 503 гривны. Наименьшая оплата труда зафиксирована в образовательной сфере – 13 862 гривны.

Напомним, согласно прогнозам правительства, в Украине средняя зарплата в 2025 году вырастет с 21,8 тысячи до 24,3 тысячи гривен. Это означает, что украинцы в среднем будут получать на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что инфляция составит примерно 9,5%. В результате, реальный рост зарплат, с учетом повышения цен, будет лишь 1%.

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