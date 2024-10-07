В Україні зросла середня зарплата: хто отримує найбільше

За рік середня заробітна плата в Україні збільшилася на 20%. Найвищі зарплати отримують спеціалісти в галузі ІТ, маркетингу та фінансів. Найнижчі доходи спостерігаються в освітній сфері.

Про це інформує Мінекономіки у своєму звіті "Моніторинг ключових подій в економіці України". У звіті зазначено дані від Держстату, згідно з якими середня заробітна плата (до вирахування податків) у другому кварталі піднялася до 20 964 гривень. Окрім того, на платформах для пошуку роботи середня "чиста" зарплата в резюме становить 20 503 гривні, а у вакансіях – 19 674 гривні.

Згідно з інформацією Мінекономіки, за перше півріччя 2024 року середня заробітна плата працівників у галузі Інформації та телекомунікацій становить 49 831 гривню, а у сфері Фінансової та страхової діяльності – 39 503 гривні. Найменша оплата праці зафіксована в освітній сфері – 13 862 гривні.

Нагадаємо, згідно з прогнозами уряду, в Україні середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тисячі до 24,3 тисячі гривень. Це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Проте очікується, що інфляція складе приблизно 9,5%. В результаті, реальне зростання зарплат, з урахуванням підвищення цін, буде лише 1%.

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