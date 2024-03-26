В Украине выросли цены на подсолнечное масло: где купить подешевле
В последнее время цена на подсолнечник в Украине ощутимо выросла. Через неделю она подскочила на 400-600 грн/т и достигла 15000-15500 грн/т.
Некоторые переработчики готовы платить еще больше за скорую поставку, но в целом рынок немного стабилизировался после падения курса доллара, пишет agronews.ua.
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Это связано с несколькими факторами:
- Рост цен на подсолнечное масло: на 4% в неделю.
- Прыжок курса доллара: почти на 2% за две последние недели.
Что же происходит с ценами на другие продукты из подсолнечника?
- Цены на подсолнечное масло:
- С доставкой покупателям выросли на 10$/т до 855$/т.
- В портах Черного моря остаются на уровне 770-785$/т.
- Цены на подсолнечный шрот:
- В черноморских портах выросли на 5-10$/т до 170-175$/т.
Экспорт подсолнечного масла из Украины:
- За 14-20 марта вырос на 67% до 178 тыс. т.
- Всего в 2023/24 МГ достиг 3,6 млн т из прогнозируемых 6 млн т.
Цены на украинский подсолнечник на мировом рынке:
- С доставкой в Болгарию выросли всего на 5-10$/т до 420-435$/т DAP.
Что может повлиять на цены в будущем?
- Рост цен на нефть: поддерживает цены на подсолнечное масло, ведь оно становится самым доступным на рынке.
- Падение цен на пальмовое и соевое масло может привести к снижению цен на подсолнечное масло в апреле.
- Неожиданное снижение прогнозов производства подсолнечника в Аргентине может поддержать цены на украинский подсолнечник.
Цены на подсолнечное масло
Масло "Олейное":
- средняя цена: 55,67 грн. 850 мл.
- Дешевле всего: Мегамаркет – 42,50 грн.
- Дороже всего: Новус – 60,99 грн.
Подсолнечное масло "Щедрый Дар":
- средняя цена: 59,75 грн. 850 мл.
- Дешевле всего: Метро – 58,90 грн.
- Дороже всего: Ашан – 60,90 грн.
Как видите, цены на масло немного изменились за месяц:
- "Олейна" немного подешевела.
- "Щедрый Дар" немного подорожала.
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