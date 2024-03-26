В Украине выросли цены на подсолнечное масло: где купить подешевле

Цены на подсолнечное масло в Украине

В последнее время цена на подсолнечник в Украине ощутимо выросла. Через неделю она подскочила на 400-600 грн/т и достигла 15000-15500 грн/т.

Некоторые переработчики готовы платить еще больше за скорую поставку, но в целом рынок немного стабилизировался после падения курса доллара, пишет agronews.ua.

Читайте также: Семь советов, как сохранить батареи теплыми дольше

Это связано с несколькими факторами:

Рост цен на подсолнечное масло: на 4% в неделю.

на 4% в неделю. Прыжок курса доллара: почти на 2% за две последние недели.

Что же происходит с ценами на другие продукты из подсолнечника?

Цены на подсолнечное масло: С доставкой покупателям выросли на 10$/т до 855$/т. В портах Черного моря остаются на уровне 770-785$/т.

Цены на подсолнечный шрот: В черноморских портах выросли на 5-10$/т до 170-175$/т.



Экспорт подсолнечного масла из Украины:

За 14-20 марта вырос на 67% до 178 тыс. т.

Всего в 2023/24 МГ достиг 3,6 млн т из прогнозируемых 6 млн т.

Цены на украинский подсолнечник на мировом рынке:

С доставкой в Болгарию выросли всего на 5-10$/т до 420-435$/т DAP.

Что может повлиять на цены в будущем?

Рост цен на нефть: поддерживает цены на подсолнечное масло, ведь оно становится самым доступным на рынке.

поддерживает цены на подсолнечное масло, ведь оно становится самым доступным на рынке. Падение цен на пальмовое и соевое масло может привести к снижению цен на подсолнечное масло в апреле.

может привести к снижению цен на подсолнечное масло в апреле. Неожиданное снижение прогнозов производства подсолнечника в Аргентине может поддержать цены на украинский подсолнечник.

Цены на подсолнечное масло

Масло "Олейное":

средняя цена: 55,67 грн. 850 мл.

Дешевле всего: Мегамаркет – 42,50 грн.

Дороже всего: Новус – 60,99 грн.

Подсолнечное масло "Щедрый Дар":

средняя цена: 59,75 грн. 850 мл.

Дешевле всего: Метро – 58,90 грн.

Дороже всего: Ашан – 60,90 грн.

Как видите, цены на масло немного изменились за месяц:

"Олейна" немного подешевела.

"Щедрый Дар" немного подорожала.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!