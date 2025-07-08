В Украину придет похолодание: когда стоит ожидать снижения температуры

На этой неделе в Украине снова ожидается похолодание. Синоптики дали прогноз, будет ли оно значительным.

О дате следующего понижения температуры рассказала в интервью "24 Каналу" представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что уже с 9 июля ожидается снижение температуры.

"Особенно это касается северных областей, где за счет прохождения атмосферных фронтов будет уже +23 – +29 градусов", – рассказала представительница Укргидрометцентра.

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Она также подчеркнула, что резкого похолодания пока не предвидится. Сейчас в Украине сохраняются высокие температуры, и только после прохождения атмосферных фронтов в отдельных регионах температура может снизиться на некоторое время.

Кстати, самая низкая температура воздуха, зафиксированная в Украине за весь период метеорологических наблюдений в июле, колебалась в пределах от +2 до +9 градусов. На юге Одесской и Херсонской областей, а также в Крыму температура местами составляла +10 – +13 градусов. В высокогорье Карпат температура могла колебаться от +2 до -1 градуса.

Ранее мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям в июле.

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