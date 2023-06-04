"У ванек начался "отрицательный" штурм": бойцы ВСУ ликвидировали штурмовую группу россиян (видео)
Украинские защитники на одном из восточных направлений фронта разгромили группу российских солдат, собиравшихся штурмовать позиции ВСУ. Благодаря совместной работе двух бригад вражеских штурмовиков было обезврежено.
Соответствующим видео поделились бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона в Фейсбуке.
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Отмечается, что ребята работали вместе с собратьями артиллеристами из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
"Аэроразведка 108 ОГШБ обнаружила группу русских ваньек, которые готовились к штурму. В сотрудничестве с реактивной артиллерией 10-й ОГШБр планы оккупантов были разрушены и в ваньек начался "отрицательный" штурм", — прокомментировали они.
На днях воины 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича в одном из восточных направлений фронта украинские защитники "отминусовали" блиндаж российских боевиков. Он был уничтожен прямым попаданием артиллерийского снаряда.
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