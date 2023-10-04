В Венеции автобус упал с эстакады: 21 человек погиб, из них – 5 украинцев (фото)

В Венеции в результате падения автобуса с эстакады погиб 21 человек, в том числе 5 украинцев и один немец. Служба BBC news пишет, что среди погибших также есть граждане Франции и Хорватии. Кроме того, мэр Венеции сказал журналистам, что среди погибших – четыре ребенка. Погиб и водитель-итальянец.

Об этом сообщает Reuters и BBC со ссылкой на префекта Венеции Микеле Ди Барри.

Служба BBC news пишет, что среди погибших также есть граждане Франции и Хорватии. Кроме того, мэр Венеции сказал журналистам, что среди погибших – четыре ребенка. Погиб и водитель-итальянец.

По меньшей мере 18 человек получили ранения, пятеро из них – серьезные. В частности, двое тяжело пострадавших – граждане Украины: 50-летняя женщина с серьезными ожогами и травмами разных частей тела и 4-летняя девочка. Ребенок был доставлен в Падую в реанимацию.

По предварительным данным, автобус был арендован для перевозки туристов между Венецией и кемпингом в соседнем районе Маргера.

Читайте также: В Стамбуле произошел мощный взрыв: есть погибшие и раненые (видео)

Трагедия произошла около 19.45 3 октября. По некоторым данным, автобус работал на метане, упал на линии электропередач и загорелся.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози предупредил, что количество жертв может возрасти.

Как сообщает BBC, причина аварии до сих пор не известна, спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Ташкенте возле аэропорта, пожар тушили всю ночь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!