В Венгрии обнаружили серебряную пластину из сабельной сумки 10-го века (фото)

В Венгрии обнаружили кавалерийское захоронение, содержащее редкую серебряную пластину из сабельной сумки. Находку сделали во время раскопок возле села Чомад, недалеко от Будапешта.

Артефакт состоит из серебряной наружной пластины, прикрепленной к внутренней бронзовой пластине, и относится к венгерскому завоеванию Карпатского бассейна в X веке. Об этом сообщает The History Blog.

Команда археологов раскопала могилу мужчины, умершего в середине 10 века. Он был воином, похоронен с конем, частичные останки которого сохранились, и снаряжением для стрельбы из лука. Могила была повреждена сельскохозяйственными работами, но останки все еще были в очень хорошем состоянии.

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Неповрежденной была не только металлическая пластина, но и остатки кожаного ремешка. Сабреташ был кожаным мешочком, содержавшим основные инструменты для добывания огня: кремень, трут и углеродную сталь.

Их носили на правой стороне пояса для мечей и украшали бронзовыми, серебряными или золотыми пластинами в зависимости от ранга носителя и близости к князю.

Напомним, на морском дне у Аляски нашли странное "жуткае золотое яйцо".

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