В Верховной Раде предложили уменьшить предельный возраст пребывания в армии

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий снизить предельный возраст для пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в соцсетях.

"Мое предложение - уменьшить предельный возраст для службы и пребывания в запасе с 60 до 55 лет. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован", - отметил Гончаренко.

Депутат объяснил, что мужчины в возрасте от 55 до 60 лет часто имеют ухудшенное здоровье, часто признаются ограниченно пригодными и не способны выполнять все боевые задания.

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Также он отметил, что военнослужащие, которые служат с 2022 года, в частности, получившие ранения или достигшие возраста более 50 лет, нуждаются в ротации или демобилизации.

Командиры армии отмечают, что "армия стареет", и старшие военнослужащие не всегда могут эффективно выполнять боевые задачи. Однако желающие продолжить службу смогут это сделать по собственному желанию.

Гончаренко добавил, что инициативу поддерживают украинцы, в частности, петиция в поддержку снижения предельного возраста мобилизации до 55 лет набрала 25 тысяч подписей.

Среди инициаторов законопроекта также Владимир Арьев, Юлия Тимошенко, Яна Зинкевич.

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