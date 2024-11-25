У Верховній Раді запропонували зменшити граничний вік перебування в армії

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує знизити граничний вік для перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у соцмережах.

"Моя пропозиція — зменшити граничний вік для служби та перебування у запасі з 60 до 55 років. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано", — зазначив Гончаренко.

Депутат пояснив, що чоловіки віком від 55 до 60 років часто мають погіршене здоров'я, часто визнаються обмежено придатними і не здатні виконувати всі бойові завдання.

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Також він зазначив, що військовослужбовці, які служать з 2022 року, зокрема ті, хто отримав поранення чи досяг віку понад 50 років, потребують ротації або демобілізації.

Командири армії відзначають, що "армія старішає", і старші військовослужбовці не завжди можуть ефективно виконувати певні бойові завдання. Однак ті, хто бажає продовжити службу, зможуть це зробити за власним бажанням.

Гончаренко додав, що ініціативу підтримують українці, зокрема петиція на підтримку зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тисяч підписів.

Серед ініціаторів законопроєкту також — Володимир Ар'єв, Юлія Тимошенко, Яна Зінкевич.

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