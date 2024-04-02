В Верховной раде приняли закон об ограничении эксплуатации дизельных авто: что следует знать водителям

В Украине приняли закон об ограничении эксплуатации дизельных автомобилей

Недавно Верховная Рада приняла закон, свидетельствующий о стремлении Украины к экологически чистому общественному транспорту.

Переход на экологически чистый транспорт – важный шаг для Украины. Недавнее одобрение Верховной Радой законопроекта №8172 подчеркивает приверженность Украины развитию экологически чистого общественного транспорта и укреплению инфраструктуры зарядных станций, пишет avtosota.com.

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Что нового?

С 2036 года в городах Украины будут ездить только электрические автобусы, автобусы на водородных топливных элементах или газе.

Прощай, дизель и бензин!

Это значит, что наш воздух станет чище, а города – зеленее.

Почему это важно?

Электробусы не загрязняют воздух, а это значит, что мы будем жить здоровее.

Это также поможет Украине бороться с изменением климата.

Закон также предусматривает:

Создание новых зарядных станций для электробусов.

Возможность устанавливать зарядные станции возле жилых домов.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.

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