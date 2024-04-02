В Верховной раде приняли закон об ограничении эксплуатации дизельных авто: что следует знать водителям
Недавно Верховная Рада приняла закон, свидетельствующий о стремлении Украины к экологически чистому общественному транспорту.
Переход на экологически чистый транспорт – важный шаг для Украины. Недавнее одобрение Верховной Радой законопроекта №8172 подчеркивает приверженность Украины развитию экологически чистого общественного транспорта и укреплению инфраструктуры зарядных станций, пишет avtosota.com.
Читайте также: В Раде объяснили, сколько может продолжаться рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации
Что нового?
- С 2036 года в городах Украины будут ездить только электрические автобусы, автобусы на водородных топливных элементах или газе.
- Прощай, дизель и бензин!
- Это значит, что наш воздух станет чище, а города – зеленее.
Почему это важно?
- Электробусы не загрязняют воздух, а это значит, что мы будем жить здоровее.
- Это также поможет Украине бороться с изменением климата.
Закон также предусматривает:
- Создание новых зарядных станций для электробусов.
- Возможность устанавливать зарядные станции возле жилых домов.
Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.
В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!