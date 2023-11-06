В Верховной Раде заявили, что части украинцев уменьшат пенсии в 2024 году: о ком идет речь

В 2024 году чиновникам, вышедшим на пенсию, уменьшат размер выплат

Планируемое изменение в начислении пенсий на 2024 год предусматривает уменьшение выплат для определенной группы получателей – бывших чиновников.

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Эту информацию предоставила Роксолана Пидласа, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, пишет liga.net. Она подчеркнула, что планируется повышение пенсий для лиц, получающих наименьшие выплаты, одновременно уменьшая пенсии для бывших чиновников, получающих значительно более высокие суммы. Главная цель этих мер – сделать солидарную пенсионную систему более справедливой.

В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет примерно 5350 гривен, однако более миллиона человек получают пенсии в размере более 10 000 гривен.

В 2024 году государство предусматривает выделить Пенсионному фонду трансферт в размере 271,9 млрд грн для финансирования выплат пенсий и проведения ежегодной индексации с 1 марта.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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