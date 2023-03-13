Возрастом 247 миллионов лет: на Майорке ученые обнаружили личинку старейшего комара на планете

На Майорке обнаружили окаменелость, которая датируется 247 миллионами лет назад. Личинка древнейшего комара сохранила структуру головы, некоторых частей пищеварительной и дыхательной системы.

Как сообщает издание Dicyt, личинка была найдена несколько лет назад вблизи небольшого порта Эстелленкс, на северо-западе острова Майорка. Сейчас его исследовали с помощью новейших методов.

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В исследовании принимали участие Испанский геологический и горный институт (IGME-CSIC), Museu Balear de Ciències Naturals (FJBS-MBCN), Национальный музей естественной истории Сорбонна (Франция) и Музей истории. Оксфордский университет (Великобритания). Работа опубликована в журнале Papers in Palaeontology.

Международная группа исследователей идентифицировала эту окаменелость как древнейшую личинку группы двукрылых на Земле (группа насекомых, к которой принадлежат мухи и комары), обитавшие 247 миллионов лет назад.

Авторы описали новый род и вид: Protoanisolarva juarezi или Juárez primordial anisopodoid larva, названный в честь Хосепа Хуареса, жителя Майорки, проявившего окаменение во время поисковой работы. "Полная личинка, предшествующая даже древнейшим известным динозаврам, оставила слабый углеродный отпечаток на двух поверхностях, которые были обнажены, когда скала была расколота", – говорится в сообщении.

Ведущий автор исследования Энрике Пенальвер заметил, что, исследуя окаменелость под микроскопом, он капнул на нее каплю спирта, чтобы увеличить контраст различных структур. "Я смог с восхищением наблюдать, что оно сохранило внешнюю и внутреннюю структуру головы, некоторые части пищеварительной системы и, что самое важное, ее дыхательной системы".

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В настоящее время окаменелость находится в Институте каталонской палеонтологии Микеля Крузафонта на Майорке, тут она будет сохраняться на постоянной основе.

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