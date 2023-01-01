В ВСУ объяснили, что нужно Украине, чтобы переломить ход войны на Донбассе

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что нужно Украине для того, чтобы переломить ход боевых действий на Донбассе. По его словам, украинские военные нуждаются в более высокоточном оружии от западных союзников.

Речь идет, в частности, о системах HIMARS и MLRS. Об этом Череватый сказал в эфире телемарафона.

"К сожалению, такую войну типа начала 20 века у россии еще есть возможность вести, она имеет мобилизационные ресурсы, запасы старого советского вооружения. Однако существенно ее можно переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку нам высокоточных систем вооружения или авиации, или усилят ракетные войска и артиллерию", – отметил он.

Спикер добавил, что украинские военнослужащие уже освоили западное вооружение, которое раньше получали от союзников. Оно помогло добиться предварительных успехов на фронте.

В то же время Череватый считает, что оккупационные войска, которые неустанно штурмуют Бахмут в Донецкой области, нуждаются в оперативной паузе.

"Учитывая решение военно-политического руководства, политтехнологи путина уже много лет раскручивают этот миф, что путин никогда не отступает. Следовательно, они заложники этого и вынуждены продолжать этот конвейер смерти", – пояснил он.

Напомним, ранее Череватый прокомментировал события на фронте в районе Бахмута Донецкой области. По его словам, россияне пытаются сменить тактику.

Также украинские защитники записали видео с одной из самых горячих точек на фронте. Бойцы ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте.

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