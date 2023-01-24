В ВСУ объяснили, почему реже используют дроны Bayraktar

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему украинские военные стали реже использовать ударные дроны турецкого производства "Байрактар". По его словам, российские оккупанты установили серьезные системы ПВО.

Речь идет не только о временно оккупированных территориях, но и о всей линии фронта. Об этом Игнат сказал в комментарии журналистам FREEДОМ.

Спикер указал, что турецкие боевые дроны в дальнейшем используются, но не на передней линии фронта.

"ПВО у противника есть, и оно уничтожается разными средствами сил обороны, но оно есть разных типов. Есть такое же как и на высотках в Москве – "Панцирь С-1", да, они эффективны против БПЛА разных типов", – сказал он.

Читайте также: Олег Жданов рассказал о тактике россиян в случае повторного вторжения

Игнат добавил, что "Байрактары" в свое время исполнили важную роль, в частности, в боях за освобождение острова Змеиный. Также с помощью турецких дронов наносились удары по колоннам российской техники, сотнями заходившей на украинские территории.

"Байрактар" тогда отрабатывал очень надежно и эффективно", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что сейчас, учитывая системы ПВО врага, командование не хочет использовать "Байрактары" там, где оккупанты могут их сбить.

"Байрактар" делает свою работу до сих пор, делает ее на расстоянии, и это достаточно эффективное и современное оружие, которое помогает делать определенные шаги нашим защитникам", – подытожил Игнат.

Напомним, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий спрогнозировал дальнейшую ситуацию на фронте. Он отметил, что сейчас разведка прогнозирует пиковый этап войны весной и в начале лета.

В то же время Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее назвал дату, когда российские оккупанты могут попытаться повторить полномасштабное наступление.

Он считает, что враги зациклены на определенных датах, и это может быть март.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!