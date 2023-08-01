В Японии нашли ископаемый лес эпохи миоцена, поднявшийся на поверхность (фото)

Научное открытие, удивившее ученых более 25 лет назад, получило детальное описание. Речь идет об ископаемом лесе, который был обнаружен на берегу реки Кисо в 1994 году и снова попал в фокус внимания научного мира.

Ученые из Кейптаунского университета провели дополнительное тщательное исследование этой уникальной находки, сообщает Science Alert.

Во время сильной засухи в 1994 году более 400 окаменелых пней выбыли из воды реки Кисо, находясь на северо-востоке города Нагоя. Необычность лесной находки заключалась в том, что растительные окаменелости очень редко сохраняются в таком целом состоянии. Ученые удалось изучить 137 пней и окаменевшие листья вокруг них.

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Уникальность леса проявилась в том, что он был заселен в основном одним видом деревьев – Wataria parvipora. Более 90% исследованных пней относились к этому виду. Окаменевшие листья также были идентифицированы как Byttneriophyllum tiliifolium, являющийся ископаемым видом семейства мальвовых.

Ученые выяснили, что листья падали с деревьев, отбрасываясь на лесной подстилке и сохраняясь в виде окаменелостей рядом со стволами.

Это исследование явилось по-настоящему важным для изучения экосистем прошлых эпох. Данные о сохранившемся ископаемом лесу дают ученым уникальную возможность лучше понимать климатические условия и биологическое развитие древних экосистем.

Ожидается, что информация о лесе, сохранившемся на протяжении веков на дне реки, поможет ученым лучше понять экологические процессы прошлых эпох и влияние человечества на природу в целом.

Напомним, в Испании во время раскопок обнаружили 1800-летнюю мраморную статую нимфы.

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