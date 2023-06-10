Вайб 2000-х снова в трендах: стилистка показала актуальные футболки на лето (фото)

Стилистка Алина Михайленко рассказала, какие футболки следует выбирать на лето. Она посоветовала обратить внимание на основные модели.

В своем TikTok-канале эксперт заметила, что основным модным трендом остаются базовые однотонные футболки в разных цветах и посадках. Выбирайте как приталенные модели, так и гипероверсайзы.

Модные тренды 2023 – стилист Алина Михайленко показала стильные футболки на лето 2023

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Стилистка посоветовала выбирать футболки с акцентными мысами и с маленькими лого.

"Если хотите лого, лучше обращайте внимание на минималистичные и маленькие варианты", – сказала Михайленко.

Модные тренды 2023 – стилист Алина Михайленко показала стильные футболки на лето 2023

Конечно, следует обращать внимание на короткие и приталенные модели в стиле 2000-х.

Модные тренды 2023 – стилист Алина Михайленко показала стильные футболки на лето 2023

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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